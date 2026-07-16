Ростовская область получит 642 млн рублей на обновление транспорта в 2027 году

Из федерального бюджета Ростовская область получит более 642 млн руб. на обновление общественного транспорта в 2027 году. Минтранс России одобрил заявку региона, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

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По данным властей, средства планируют потратить на закупку 112 новых автобусов:по 16 — малого и среднего класса, а также 80 — большого. Кроме того, для обновления подвижного состава из областного бюджета и внебюджетных источников могут направить свыше 1,2 млрд руб.

В ближайшее время минтранс Ростовской области подготовит документы для заключения соглашений о закупках.

Константин Соловьев