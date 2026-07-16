«Кавказ.РФ» объявил конкурс на создание трасс курорта Эльбрус за 2 млрд рублей

АО «Кавказ.РФ» объявило открытый конкурс на выполнение подрядных работ по созданию восьми горнолыжных трасс всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии с начальной ценой контракта более 2 млрд руб. Соответствующая информация опубликована на портеле «Госзакупки».

В рамках контракта предусмотрено строительство горнолыжных трасс EP16, EP18, EP19, EP20, EP21, EP22, EP24 и EP25. Размер обеспечения заявки — 100 млн рублей.

Извещение опубликовано 1 июля 2026 года. Приём заявок от участников открылся 1 июля и завершится 17 июля. Рассмотрение и оценка вторых частей заявок будут закончены не позднее 21 июля, подведение итогов намечено на 22 июля.

Место проведения работ — село Терскол, Эльбрусский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика.

Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», расположенный на южных склонах одноимённой горы в Кабардино-Балкарской Республике, планирует масштабное развитие инфраструктуры к 2030 году.

Курорт площадью 2 682,1 га входит в национальный парк Приэльбрусье. Сегодня он располагает 19,5 км обустроенных горнолыжных трасс, семью подъёмниками, включая три современных гондольных, а также более чем 65 км экологических троп и около 800 мест размещения. На территории комплекса действует самая высокогорная канатная дорога страны — до станции Гарабаши (3 847 м), внесенная в Книгу рекордов России, и высокогорный отель LeapRus (Cosmos) на высоте 3 912 м.

Горнолыжный сезон на курорте длится почти полгода — с ноября до начала мая, иногда до июня или июля. Сезон горных походов и альпинистских восхождений открыт с мая по октябрь. Подъём на канатной дороге для осмотра панорам доступен круглый год.

Согласно планам развития, протяжённость горнолыжных трасс увеличат до 47 км к 2030 году. На территории Поляны Азау предусмотрено создание 4 200 мест размещения, благоустройство центральной зоны, а также строительство открытой плоскостной парковки на 800 машино-мест и сервисного центра.

Тат Гаспарян