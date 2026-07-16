В Анапе бензин доступен на 27 АЗС

В Анапе по состоянию на 09:30 16 июля работают 27 автозаправочных станций. Такие данные опубликовала администрация курорта. При этом большинство АЗС продолжают отпускать топливо с ограничениями, установленными владельцами станций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На 12 автозаправках топливо реализуют только по топливным картам либо исключительно для специального транспорта. Еще на 14 АЗС действуют лимиты на объем топлива, который можно заправить в один автомобиль. На одной станции отпуск бензина АИ-95 ограничили 20 л, еще на одной — 24 л. На одной АЗС лимит в 26 л действует для бензина АИ-92 и дизельного топлива.

На восьми автозаправочных станциях максимальный объем отпуска бензина АИ-92, АИ-95, АИ-100 и дизельного топлива составляет 30 л на автомобиль. Еще на двух АЗС можно заправить не более 40 л бензина АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива.

Для дизельного топлива на ряде станций предусмотрены отдельные лимиты. На шести АЗС они составляют до 50 л, на трех — до 60 л, еще на одной станции разрешено заправить до 100 л дизельного топлива.

Кроме того, на всех автозаправочных станциях Анапы продолжает действовать запрет на отпуск топлива в канистры и другие емкости.

По данным администрации, бензин АИ-92 имеется на 24 автозаправочных станциях. Аналогичное количество АЗС располагает бензином АИ-95. Бензин АИ-100 доступен на трех станциях, дизельное топливо — на 24.

Власти уточнили, что информация о наличии топлива и режиме работы автозаправочных станций может меняться в течение дня. Жителей и гостей курорта также попросили не приобретать топливо впрок. По информации администрации, это позволит сохранить доступность горючего для всех автомобилистов и избежать образования очередей на АЗС.

Мария Удовик