С начала года в Татарстане зарегистрировано 1,5 тыс. дорожно-транспортных происшествий. В результате ДТП погиб 161 человек, сообщил начальник управления Госавтоинспекции МВД по республике Рустем Гарипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С начала года на дорогах Татарстана в ДТП погиб 161 человек

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану С начала года на дорогах Татарстана в ДТП погиб 161 человек

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану

Еще 1,9 тыс. человек получили травмы.

Одними из самых тяжелых остаются аварии, связанные с выездом на встречную полосу. За шесть месяцев в республике произошло 98 таких ДТП, в которых погибли 49 человек, еще 156 получили ранения.

Кроме того, в республике зарегистрировано 206 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет. В этих авариях погибли шесть детей, еще 221 ребенок получил травмы.

Анна Кайдалова