Невинномысск благоустроит сквер Химиков за 192,7 млн рублей

Администрация города Невинномысска Ставропольского края объявила закупку на благоустройство сквера Химиков. Начальная цена контракта составляет 192,7 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на портеле «Госзакупки».

Расходы распределены по нескольким направлениям: благоустройство сквера — 56,6 млн рублей, малые архитектурные формы — 113,4 млн рублей, освещение — 8,4 млн рублей, видеонаблюдение — 6,6 млн рублей, водоснабжение и водоотведение — 6,6 млн рублей, утилизация отходов — 1 млн рублей.

В рамках закупки планируется установка разнообразных объектов: детских игровых комплексов, качелей, каруселей, батута, скамеек, навесов, металлических клумб, урн для мусора, трибуны сборно-разборной, подиумов, шлагбаумов, а также информационной башни под LED-экран. Помимо этого, предусмотрена установка 33 камер видеонаблюдения, 40 металлических опор наружного освещения и туалетного модуля для мужчин, женщин и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Приём заявок стартовал 14 июля 2026 года и завершится 22 июля 2026 года в 09:00 по московскому времени. В тот же день состоится процедура подачи предложений о цене контракта. Итоги определения подрядчика будут подведены 24 июля 2026 года.

Тат Гаспарян