С учредителя обанкротившегося застройщика из КЧР требуют 655 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося застройщика ООО «Оптимстрой» из КЧР обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности учредителя компании Назби Акбаева и взыскании с него более 655,7 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Решением арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики ООО «Оптимстрой» признано несостоятельным в июле 2022 года с долгом в 1,9 млн руб. В отношении застройщика введено конкурсное наблюдение. Арбитражным управляющим назначен Али Дзамыхов.

На данный момент общий объем требований кредиторов превышает 517,6 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Оптимстрой» зарегистрировано 22 марта 2010 года в Усть-Джегуте КЧР. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Учредитель — Назби Акбаев. Уставный капитал — 939 тыс. руб.

В последний раз финансовую отчетность застройщик предоставлял в 2020 году. В тот период компания показала рост выручки на 140% — до 3,3 млрд руб., а чистой прибыли — на 88%, — до 7,2 млн руб.

Наталья Белоштейн