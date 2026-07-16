Сменился главврач Ярославской областной станции переливания крови
Главным врачом ГБУЗ ЯО «Областная станция переливания крови» стала Анастасия Васильева. Об этом сообщили в областном министерстве здравоохранения.
Анастасия Васильева
Фото: Министерство здравоохранения Ярославской области
Госпожа Васильева родилась в Ярославской области, окончила ЯГМУ, была заместителем главного врача Ярославской ЦРБ и главным внештатным врачом-трансфузиологом региона.
«Уверена, что ее знания и профессионализм обеспечат устойчивое развитие Областной станции переливания крови»,— сказала и. о. министра здравоохранения Мария Можейко на представлении главврача коллективу.
С 2021 года станцию переливания крови возглавляла Юлия Стромова. В минздраве сообщили, что ей предложено возглавить «одно из ключевых направлений в сфере здравоохранения региона — систему наставничества и подготовку кадров».