Сменился главврач Ярославской областной станции переливания крови

Главным врачом ГБУЗ ЯО «Областная станция переливания крови» стала Анастасия Васильева. Об этом сообщили в областном министерстве здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анастасия Васильева

Фото: Министерство здравоохранения Ярославской области Анастасия Васильева

Фото: Министерство здравоохранения Ярославской области

Госпожа Васильева родилась в Ярославской области, окончила ЯГМУ, была заместителем главного врача Ярославской ЦРБ и главным внештатным врачом-трансфузиологом региона.

«Уверена, что ее знания и профессионализм обеспечат устойчивое развитие Областной станции переливания крови»,— сказала и. о. министра здравоохранения Мария Можейко на представлении главврача коллективу.

С 2021 года станцию переливания крови возглавляла Юлия Стромова. В минздраве сообщили, что ей предложено возглавить «одно из ключевых направлений в сфере здравоохранения региона — систему наставничества и подготовку кадров».

Алла Чижова