В Челябинске двух руководителей ЧОПа обвиняют в мошенничестве

Следователи Челябинска предъявили обвинение в мошенничестве двум фактическим руководителям частного охранного предприятия ООО «Ратник». По версии следствия, они направляли на работу сотрудников без удостоверений и проводили махинации со счетами, сообщают управления ФСБ и СК РФ по Челябинской области.

Предполагается, что преступление совершено в период с июля 2025-го по январь 2026 года. Между охранным предприятием и образовательной организацией Челябинска был заключен договор на оказание услуг. Однако к охране привлекли 16 лиц, не имеющих соответствующих удостоверений. Впоследствии охранное предприятие получило свыше 2,5 млн руб. в качестве оплаты услуг, выполненных неквалифицированными сотрудниками. По данным ФСБ, это лишь один выявленный эпизод.

Преступление выявили сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области. Расследование продолжается.