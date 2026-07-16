В Ярославской области 85% водителей столкнулись с проблемами при заправке авто

В Ярославской области 85% водителей столкнулись с проблемами при заправке автомобиля. Об этом свидетельствуют итоги опроса автомобильного сайта «Дром».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

41% респондентов отметили, что испытали большие сложности в последнее время. Еще 44% назвали ситуацию терпимой. При этом 15% ярославских водителей не столкнулись с проблемами на АЗС. Из них 11% сообщили, что видят общую сложную ситуацию, но сами с ней еще не встречались. 4% сказали, что у них «все нормально».

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что жители соседних областей приезжают за бензином в регион, создавая дополнительную нагрузку на АЗС. Ситуацию с топливом губернатор называл сложной.

Всероссийский опрос проводился с 1 по 13 июля 2026 года среди пользователей сайта Дром. В нем приняли участие более 17 тыс. автолюбителей страны.

Алла Чижова