Аграрии Ростовской области накопили 54% объема топлива для уборки

В Ростовской области топливные компании подтвердили, что располагают заявленными объемами нефтепродуктов для уборочной кампании. На данный момент в регионе накоплено 70 тыс. т дизельного топлива — это примерно 54% от необходимого объема для уборки. Об этом сообщает пресс-служба минсельхозпрода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Поставки ГСМ региональным операторам продолжаются. Для решения вопросов о покупке заявленных объемов топлива или их корректировке аграриям следует обращаться в районные управления сельского хозяйства в каждом муниципальном образовании области.

По информации ведомства, рост стоимости бензина для аграриев связан с внеплановыми остановками и падением производительности на некоторых крупных нефтеперерабатывающих заводах.

В минсельхозпроде добавили, что для бесперебойной уборочной кампании хозяйствам важно иметь достаточный запас топлива. Минсельхозпрод совместно с правительством региона работает над стабилизацией обстановки и советует сельхозпроизводителям задействовать все доступные емкости для хранения ГСМ.

Наталья Белоштейн