В поселке Верхнего Уфалея закрыли движение на затопленной дороге

Участок автодороги в поселке Силач в Верхнем Уфалее временно закрыли для движения транспорта. Судя по фото ГАИ Челябинской области, ее затопило после обильных осадков.

По данным Госавтоинспекции, проезд закрыт в районе дома №1 по улице Известковой. Объезд организовали через другие населенные пункты. Водителям рекомендуют планировать маршрут заранее.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в Верхнем Уфалее зафиксировано максимальное количество выпавших осадков — 51 мм, что составляет 50,3% от месячной нормы. По данным правительства Челябинской области, в городе затопило 14 приусадебных участков. Эвакуировано 42 человека.

Ольга Воробьева