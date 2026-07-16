В Советском районном суде Казани началось рассмотрение уголовного дела в отношении четырех местных жителей, похитивших подростка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани начался суд по делу о похищении подростка и вымогательстве

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Казани начался суд по делу о похищении подростка и вымогательстве

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, в мае прошлого года трое фигурантов по указанию четвертого обвиняемого силой посадили подростка в автомобиль и вывезли в другое место, где похитили его одежду и телефон общей стоимостью 162 тыс. руб.

Также в апреле прошлого года трое обвиняемых похитили еще одного молодого человека, которому угрожали, применили насилие, после чего также посадили в автомобиль и похитили мобильный телефон стоимостью 18 тыс. руб.

Их обвиняют по пп. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), пп. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Рассмотрение уголовного дела продолжается.

Анна Кайдалова