В Челябинске открылась выставка достижений китайской модернизации

В Челябинском государственном историческом музее Южного Урала открылась фотоэкспозиция «Связанные одной судьбой на пути великих свершений». Организаторами проекта выступили Генеральное консульство КНР в Екатеринбурге и информационное агентство «Синьхуа» при поддержке правительства Челябинской области. Челябинск стал первым городом в УрФО, принявшим выставку.

Экспозиция расположена в Доме общественного собрания у основного задния музея и включает более 50 снимков, посвященных успехам Китая в экономике, науке, высоких технологиях и социальной сфере. Среди экспонатов — кадры запуска спутников, строительства высокоскоростных магистралей и развития авиастроения. По словам заместителя председателя правительства Челябинской области Антона Артемова, Китай остается для региона ключевым стратегическим партнером, а выставка призвана укрепить гуманитарные и деловые связи.

Генеральный консул КНР в Екатеринбурге Ло Шисюн в ходе церемонии открытия отметил, что проект приурочен к знаковым датам: 30-летию восстановления стратегического партнерства и 25-летию подписания Договора о добрососедстве и дружбе между странами. Дипломат подчеркнул, что недавние встречи лидеров России и Китая в Пекине дали импульс новому этапу развития отношений.

Выставка в Челябинске продлится до конца августа. Ранее экспозиция была представлена в Москве, Иркутске и Владивостоке.

Евгений Рыженьков