В Татарстане по итогам первого полугодия предприниматели — участники специальной военной операции, члены их семей, а также предприятия, сотрудники которых проходят службу в зоне СВО, получили 500 млн руб. господдержки. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на поддержку бизнеса участников СВО направили полмиллиарда рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Татарстане на поддержку бизнеса участников СВО направили полмиллиарда рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Из этой суммы 280 млн руб. выделили по программе льготного микрофинансирования, еще 175 млн руб. предоставили в виде поручительств по микрозаймам. По программе льготного лизинга предприниматели привлекли 40 млн руб.

Анна Кайдалова