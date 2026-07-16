Над Ставропольским краем сбили БПЛА

С 21:00 15 июля до 08:00 16 июля ПВО сбила 375 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Ставропольского и Краснодарского краев, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и акваториями Азовского и Черного морей. Ооб этом сообщает Минобороны.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», режим беспилотной опасности в Ставропольском крае действовал около 14 часов.

Наталья Белоштейн