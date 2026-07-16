На улице Российской в Челябинске временно остановят движение в августе

В августе 2026 года на улице Российской в Челябинске запланировали реконструкцию теплотрассы. В связи с этим на нескольких участках приостановят движение транспорта и трамваев. Информация об этом содержится в распоряжении заместителя главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрия Агеева.

Так, движение транспорта будет закрыто в районе дома по Российской, 75. Трамваи не смогут проехать на участке от проспекта Победы до улицы Труда. Ограничения будут действовать с 7 по 10 августа.

По данным администрации, реконструкцию выполнит ООО «МС4».

Ольга Воробьева