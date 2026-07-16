При атаке БПЛА на Ярославль один погиб и четверо ранено

16 июля при атаке беспилотных летательных аппаратов на Ярославль погиб один человек, четверо получили ранения. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Погиб мужчина, еще четверо мужчин пострадали. Им оказана вся необходимая медицинская помощь. Троим госпитализация не потребовалась, один остается на стационарном лечении»,— написал губернатор.

Атаку БПЛА на Ярославль губернатор назвал массовой. Только в первую волну было сбито 19 беспилотников. «Ъ-Ярославль» сообщал, что сообщение о беспилотной опасноти появилось в 6:08. Был перекрыт выезд из Ярославля в московском направлении.

Опасность БПЛА в регионе сохраняется.

Антон Голицын