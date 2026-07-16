В Челябинской области набирают отряд для борьбы с беспилотниками

Для защиты важных объектов Челябинской области от атак беспилотников в регионе набирают вторую смену отряда «БАРС». В нее принимают граждан, которые находятся в запасе и добровольно заключили контракт с Минобороны РФ о пребывании в резерве, сообщает правительство региона.

В июне 2026 года к работе приступила уже первая смена отряда. Резервисты защищают объекты критической инфраструктуры и предприятия Челябинской области.

К резервистам есть возрастные требования: прапорщики, сержанты и солдаты — до 52 лет, младшие офицеры — до 57 лет, старшие офицеры — до 62 лет.

По данным правительства, резервисту выплачивается ежемесячное денежное довольствие — 12% от размера оклада по воинской должности и воинскому званию. В период сборовых мероприятий рядовому положено от 21,4 тыс. до 29,3 тыс. руб., сержанту — от 27,9 тыс. до 34,3 тыс. руб., офицеру — от 43,7 тыс. до 56,5 тыс. руб.

Продолжительность сборов составляет два месяца. Первые две недели проходят на полигоне, где организуют огневую, инженерную и медицинскую подготовку. После этого резервистов допускают до выполнения задач по охране предприятий и заводов. Общая продолжительность участия в сборах не должна превышать шесть месяцев в год. Первый контракт заключается на три года.