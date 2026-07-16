На водохранилище в Челябинской области запретили рыбалку из-за тяжелых металлов

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора временно запретило рыбалку на водохранилище в Чесменском районе Челябинской области. В выловленной рыбе нашли недопустимые концентрации тяжелых металлов, сообщает пресс-служба ведомства.

Мышьяк и свинец обнаружили в рыбе сиг, выловленной в водохранилище на Тугунском логу. Такая концентрация тяжелых металлов может навредить здоровью людей.

В настоящий момент идет поиск источника загрязнения токсичными элементами. Собирается информация о состоянии водного объекта.

Ольга Воробьева