Прокуратура Дагестана взыскала более 10 млн рублей задолженности по алиментам

В первом полугодии 2026 года по материалам проверок прокуратуры Республики Дагестан возбуждено четыре уголовных дела в отношении задолжников по алиментам. С нарушителей взыскано более 10 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Кроме того, прокуроры региона внесли 20 представлений об устранении выявленных нарушений закона и опротестовали 18 правовых актов, восстановлены права 100 детей. В надзорном ведомстве отмечают устойчивую положительную динамику: в регионе планомерно снижается количество исполнительных производств по алиментным платежам, при этом растет объем взыскиваемых средств.

Наталья Белоштейн