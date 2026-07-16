Помощь пострадавшим от паводков в Дагестане превысила 2 млрд рублей

В Дагестане объем финансовой помощи гражданам, пострадавшим из за паводков, перешагнул отметку в 2 млрд рублей. Поддержку получили более 63 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

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Врио главы Дагестана Федор Щукин подчеркнул, что власти прилагают максимум усилий для непрерывной поддержки пострадавших, несмотря на возникающие трудности. До выделения средств из федерального бюджета республика финансировала выплаты из собственных ресурсов.

Среди принятых мер — оперативная эвакуация более 11 тыс. жителей, обеспечение социальной поддержки населения и восстановление транспортного сообщения. Дагестан продолжает получать необходимую помощь от федерального центра.

Министерство строительства региона продолжает прием заявлений на компенсацию за поврежденное или утраченное жилье. Завершить сбор обращений во всех муниципальных образованиях рассчитывают до 1 августа 2026 года.

Наталья Белоштейн