Прокуратура проверит обстоятельства гибели подростка в Каспийском море

Прокуратура Каякентского района Дагестана начала проверку обстоятельств гибели 15-летнего подростка в Каспийском море. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Дагестана Фото: пресс-служба прокуратуры Дагестана

По предварительным данным, 15-летний подросток утонул во время купания 15 июля 2026 года в акватории Каспийского моря вблизи села Инчхе Каякентского района.

Во время проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства.

Наталья Белоштейн