Прокуратура проверит обстоятельства гибели подростка в Каспийском море
Прокуратура Каякентского района Дагестана начала проверку обстоятельств гибели 15-летнего подростка в Каспийском море. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Фото: пресс-служба прокуратуры Дагестана
По предварительным данным, 15-летний подросток утонул во время купания 15 июля 2026 года в акватории Каспийского моря вблизи села Инчхе Каякентского района.
Во время проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства.