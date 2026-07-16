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Прокуратура проверит обстоятельства гибели подростка в Каспийском море

Прокуратура Каякентского района Дагестана начала проверку обстоятельств гибели 15-летнего подростка в Каспийском море. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото: пресс-служба прокуратуры Дагестана

Фото: пресс-служба прокуратуры Дагестана

По предварительным данным, 15-летний подросток утонул во время купания 15 июля 2026 года в акватории Каспийского моря вблизи села Инчхе Каякентского района.

Во время проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства.

Наталья Белоштейн

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