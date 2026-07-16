Пять партий выдвинули претендентов на мандат депутата Госдумы от Тувы

Все парламентские партии намерены принять участие в выборах депутата Госдумы РФ от Тывинского одномандатного округа №37. Это следует из сообщений республиканской избирательной комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным избиркома, кандидатом от КПРФ стала Айдысмаа Чадамба. Она возглавляет региональное отделение (РО) всероссийского женского союза «Надежда России». «Новые люди» выдвинули директора регионального фонда по реализации социальных и культурных проектов «Содействие» Артыша Иргита, а «Справедливая Россия» — председателя совета РО партии, ветерана СВО Азията Догдугаша.

Ранее сообщалось о том, что соответствующие документы подали в избирком кандидат от «Единой России», министр по делам молодежи республики, Герой России Буян Куулар и координатор РО ЛДПР, депутат верховного хурала Юлия Арланмай.

Напомним, в Туве выборы в Госдуму пройдут одновременно с выборами главы республики. Господин Иргит является кандидатом «Новых людей» также и на этот пост.

Валерий Лавский