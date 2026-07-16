В Омске детям разрешили купаться в водоемах только под присмотром взрослых

Власти Омска ужесточили нормы поведения на городских водоемах. Изменения в муниципальные правила использования водных объектов общего пользования были внесены на сессии горсовета, состоявшейся 15 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Новые правила, помимо прочего, запрещают плавать на не предназначенных для этого предметах. Например, на бревнах и лежаках. Дети до 16 лет должны купаться только под присмотром взрослых, а до семи лет — заходить в воду в спасательных жилетах или с кругами.

В 2025 году в Омской области утонули 39 человек. В июне этого года, по данным главного управления МЧС по региону, утонуло 12 человек.

Валерий Лавский