В Кузбассе подросток получил 4 года колонии за финансирование терроризма

В Кемеровской области осужден 17-летний житель Белова по делу о финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Решение вынес 2-й Восточный окружной военный суд, сообщили в управлении ФСБ по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным материалов дела, в период с ноября по декабрь 2025 года молодой человек переводил деньги через свой аккаунт в мессенджере запрещенной в РФ организации. Отмечается, что он использовал функцию платных реакций под постами канала, распространявшего террористическую идеологию.

Суд признал беловчанина виновным и приговорил к 4 годам воспитательной колонии.

Михаил Кичанов