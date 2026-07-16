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В Кузбассе подросток получил 4 года колонии за финансирование терроризма

В Кемеровской области осужден 17-летний житель Белова по делу о финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Решение вынес 2-й Восточный окружной военный суд, сообщили в управлении ФСБ по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным материалов дела, в период с ноября по декабрь 2025 года молодой человек переводил деньги через свой аккаунт в мессенджере запрещенной в РФ организации. Отмечается, что он использовал функцию платных реакций под постами канала, распространявшего террористическую идеологию.

Суд признал беловчанина виновным и приговорил к 4 годам воспитательной колонии.

Михаил Кичанов

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