Ярославскую область атаковали БПЛА

Ярославская область утром 16 июля подверглась атаке украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в «Максе» в 6:14.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В регионе объявлен режим беспилотной опасности. В 6:06 Росавиация ввела временный запрет на полеты в аэропорту Ярославля. Для обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

«Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут, минуя этот участок»,— написал губернатор.

Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по обеспечению безопасности. Губернатор призвал жителей предпринять стандартные меры безопасности и ожидать отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

Антон Голицын