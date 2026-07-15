Главные новости за 15 июля. Кавказ

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил взыскание с ООО «Черкесский завод резинотехнических изделий» (ООО ЧЗ РТИ) 269,9 млн руб. — субсидии и штрафа — в пользу Минпромторга России за нарушение условий соглашения о финансировании НИОКР. Постановление опубликовано в картотеке дела.

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики удовлетворил иск ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» к ООО «Нальчикские тепловые сети» и взыскал с ответчика 463,1 млн руб. Решение суда опубликовано в картотеке дела.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил взыскание с Министерства строительства и архитектуры Северной Осетии 162,8 млн руб. в доход федерального бюджета из-за срыва графиков строительства спортивных объектов во Владикавказе. Постановление опубликовано в картотеке дела.

Арбитражный суд Дагестана отложил рассмотрение иска Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора к ООО «Талгиспецстрой» о взыскании 177,1 млн руб, за ущерб, причиненный почвам при добыче бутового камня за пределами лицензионного участка. Постановление опубликовано в картотеке дела.

Сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» планирует открыть на Северном Кавказе до 15 новых ресторанов в течение ближайших пяти лет. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор компании Олег Пароев.

Конкурсный управляющий Анастасия Делягина уведомила о поступлении требования кредитора АО «Черкесские городские электрические сети» к крупному черкесскому арендатору ООО «Капитал» на 148,8 млн руб. Информация об этом содержится в ЕФРСБ.

Арбитражный суд Республики Дагестан ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Дагестанская топливная компания». Временным управляющим назначен Магомед Мажидханов. Соответствующая информация содержится в ЕФРСБ.

По итогам первых шести месяцев 2026 года объем введенного жилья в Ставропольском крае сократился на 25,7% относительно аналогичного периода предыдущего года — до 935,3 тыс. кв. м, свидетельствуют материалы Северо-Кавказстата.

Ставропольские учителя не дождались обещанного повышения окладов в летний период. Индексация окладов педагогических работников Ставропольского края, запланированная на 1 июля, перенесена на осень — министр образования региона Мария Смагина объяснила сдвиг сроков бюджетными ограничениями и нагрузкой, связанной с проведением СВО. Об этом чиновница заявила во время прямого эфира на своей странице «ВКонтакте».

Почти треть никотинсодержащей продукции, представленной в розничной продаже Северо-Кавказского федерального округа, не соответствует критериям легальности. Об этом говорится в исследовании Национального научного центра компетенций (ННЦК) о состоянии рынка никотинсодержащей продукции по итогам IV квартала 2025 года, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».

Предприятия Ставропольского края в январе—июне 2026 года экспортировали 98 т мороженого на сумму $730,8 тыс. Это в 10 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин.

Власти Дагестана совместно с «Россетями» приступили к системной проверке более 900 многоквартирных домов и объектов индивидуального жилищного строительства, возведенных с нарушением градостроительного законодательства, — каждому из них предстоит либо легализация, либо снос, сообщила пресс-служба правительства Дагестана.

По итогам недели с 7 по 13 июля Росстат зафиксировал существенное удорожание моторного топлива в регионах: наиболее резкий скачок цен на 95-й бензин отмечен в Крыму и Севастополе, тогда как в целом по стране литр бензина марки АИ-95 подорожал на 1,85 руб. — до 78,04 руб. В числе антирекордсменов оказались три северокавказских региона, следует из данных официальной статистики.

В июне 2026 года стоимость минимального продуктового набора в Ставропольском крае достигла 8 290 руб. на человека — показатель превысил как среднероссийский уровень, так и значения по Северо-Кавказскому федеральному округу, зафиксировав прирост в 10,6% относительно декабря прошлого года, следует из данных Северо-Кавказстата.