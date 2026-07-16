Один человек погиб и один пострадал при обстрелах Курской области за сутки

В Курской области за сутки при обстрелах ВСУ один человек погиб и один был ранен. Это следует из сводки губернатора Александра Хинштейна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В результате атак в райцентре Хомутовка была ранена 36-летняя женщина. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — она скончалась в больнице. В поселке Учительский Рыльского района ранен 59-летний мужчина.

Также зафиксирован ряд разрушений. Так, во Льгове повреждены фасад и остекление здания РЭС, а также крыша и остекление автозаправочной станции. В результате удара по объекту энергетики без света оставались около 9,7 тыс. человек — до конца дня подача электроэнергии была восстановлена.

В Курске и в поселке Прямицыно Октябрьского района пострадало по одному автомобилю, в деревне Серповка Глушковского района и в деревне Новоивановка Рыльского района — по частному дому.

С 09:00 15 июля до 09:00 16 июля средства противовоздушной обороны сбили над Курской областью 154 беспилотника. Также ВСУ 131 раз применили артиллерию по отселенным районам и 13 раз сбросили взрывные устройства с БПЛА.

Сутками ранее при обстрелах Курской области со стороны Украины никто не пострадал. Три частных дома получили повреждения и четыре сгорели.

Алина Морозова