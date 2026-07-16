Самовыдвиженцы самоустранились

Согласно данным ГАС «Выборы», по состоянию на 15 июля на выборы разного уровня в Санкт-Петербурге заявились не больше десяти кандидатов-самовыдвиженцев. На прошлой избирательной кампании пять лет назад беспартийных участников выборов было в десятки раз больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2021 году на выборы в Заксобрание Санкт-Петербурга седьмого созыва заявилось 33 самовыдвиженца. В 2026 всего три

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В 2021 году на выборы в Заксобрание Санкт-Петербурга седьмого созыва заявилось 33 самовыдвиженца. В 2026 всего три

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На выборы депутатов Законодательного собрания заявились только три человека: 23-летний юрист, педагог сценической речи и уроженка Грозного. Следов активной избирательной кампании ни на улицах, ни в соцсетях кандидатов нет, как и признаков масштабного сбора подписей для получения статуса зарегистрированного кандидата. Для попадания в бюллетень самовыдвиженцы должны сдать в горизбирком несколько тысяч подписей, в зависимости от населенности избирательного округа.

Корреспондент «Ъ Северо-Запад» связался с кандидатами, которые выдвинулись без партийной поддержки, с вопросом о том, что их мотивировало пойти на выборы. Раньше всех, буквально в первые часы после старта приема документов, территориальный избирком посетил 23-летний юрист и бывший сотрудник районного суда Игорь Горюнов. В случае избрания в 15-м округе он собирается заняться вопросами ЖКХ и благоустройства. Подписи он собирает своими силами, без сторонней помощи. Сколько удалось собрать, господин Горюнов решил не уточнять, добавив, что «не так много». Опыт у него уже есть. В 2024 году он баллотировался в МО «Невская застава». Тогда избирком забраковал его подписные листы и отказал в регистрации. Для регистрации на этих выборах ему нужно сдать минимум 4243 подписи.

Актриса и преподаватель сценической речи Вера Караваева баллотируется по 1-му округу. В свободное от работы время она занимается вопросом сохранения Митрофаньевского кладбища, расположенного на границе Адмиралтейского и Московского районов. Для нее это первая избирательная кампания. В беседе с корреспондентом «Ъ Северо-Запад» она поделилась, что в качестве депутата хотела бы продолжать деятельность по защите исторического наследия. По ее мнению, мандат депутата дал бы ей больше возможностей, чем статус простого активиста. Для регистрации ей предстоит собрать не менее 4317 автографов. В этом ей помогают волонтеры. Раскрывать количество собранных подписей она не стала, отметив, что пока «далека от финала».

Еще одна кандидатка — 65-летняя уроженка Чечни Марина Кистерева — баллотируется в 24-м округе, расположенном в Пушкинском районе. По данным ГАС «Выборы», в 1992 году она окончила Грозненский нефтяной институт имени академика М. Д. Миллионщикова. Другой информации в избирком она не предоставила.



В 2021 году на выборы в Законодательное собрание седьмого созыва заявились 33 самовыдвиженца. Шесть из них смогли сдать подписи в поддержку выдвижения и получили статус зарегистрированного кандидата, в том числе «двойники» «яблочника» Бориса Вишневского, признанного Минюстом иностранным агентом. Избраться без поддержки партии удалось лишь дочери бывшего спикера городского парламента Марине Макаровой.

В соседней Ленинградской области выборы пять лет назад также активнее привлекали самовыдвиженцев. Тогда попробовать свои силы на избирательной кампании в областной ЗакС решили 18 человек. Ни один из них не смог получить депутатский мандат. Сейчас на ГАС на выборы в областное Заксобрание заявились три человека.

Как минимум один человек, заявивший ранее о намерениях баллотироваться в качестве самовыдвиженца, передумал подавать документы в избирательную комиссию. 23-летний Владислав Бальцерейт изначально планировал выдвигаться по 17-му округу, однако 14 июля написал в соцсетях, что «получил расклад от силовиков», по которому на него будет составлен протокол о демонстрации запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП). Лица, привлеченные к ответственности по этой статье, в течение года не могут быть избранными на выборах любого уровня. Подобную практику в Петербурге в этом политическом сезоне уже испытали на себе два кандидата в региональные парламенты.

Думская кампания в Петербурге также проходит практически без самовыдвиженцев. Переизбраться попытаются исключенный из «Единой России» депутат Госдумы Евгений Марченко, ректор Института правового проектирования Петр Емельянов и пенсионер Владимир Беляков.

Впрочем, на федеральный уровень самовыдвиженцы особо не претендовали и пять лет назад. От Петербурга в восьмой созыв метили пять человек, в том числе племянник президента Владимира Путина Роман Путин.

Депутат Марченко, подавший документы для выдвижения от 213-го округа, сейчас занимается организацией сбора подписей. Цель — около 18 тыс. автографов (при минимуме в 15 тыс.). В рамках кампании самовыдвиженец собирается делать упор на единомышленников, с которыми он сотрудничал последние годы, и местных лидеров мнений. По словам парламентария, ему помогают порядка 200 человек.

«Я, конечно, понимаю ситуацию, если человек пришел из ниоткуда и пытается в летний период собрать подписи, даже пусть он будет самый умный и красивый, но чужой — это нереально. Он не соберет вообще ничего. Но у меня ситуация другая. Я нарабатывал контакты годами. Я думаю, у нас результат будет достойный»,— рассказал депутат Марченко.

В сентябре 2026 года выборы пройдут и в петербургских муниципалитетах, но в усеченном формате. Полноценные выборы пройдут в МО «Автово», а еще в трех округах запланированы дополнительные выборы: МО «Оккервиль», МО «Красненькая речка» и МО «Новоизмайловское». Местные выборы — самый доступный способ избраться для самовыдвиженцев. Для регистрации необходимо сдать лишь несколько десятков подписей в поддержку выдвижения. Сейчас на 28 вакантных мандатов претендуют только пять самовыдвиженцев: три в МО «Новоизмайловское» и два в МО «Красненькая речка». В МО «Автово» пока не появилось ни одного самовыдвиженца. Пять лет назад побороться за мандат пытались 30 человек без партийной поддержки.

Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников связывает низкую заинтересованность самовыдвиженцев в участии в выборах с взрослением политической системы в России. Он считает, что сейчас избиратели не так следят за деятельностью кандидатов-одиночек, не имеющих за собой состоявшейся команды и определенной структуры.

«Взросление политической системы страны в целом ведет к тому, что люди политически активные в конце концов находят себе партии и дальше работают внутри сложившихся политических структур. Партийные бренды становятся более сильными, более устойчивыми, и выступать против них человеку, который только входит в политику, становится все сложнее и сложнее. Запроса на лидеров-одиночек все меньше.

Все-таки самовыдвиженцы во многом — это шоу. Это не политическая борьба, потому что один человек без фракции, без аппарата — это в общем ни о чем. Это говорящая голова, это сброс тем в медиа, это красиво, это прикольно, за этим можно наблюдать. Есть там шоумены-стендаперы, в политическом разрезе — это политики-самовыдвиженцы. В какой-то момент это в стране было востребовано, и люди смотрели заседания Госдумы как политическое шоу. Сейчас это не так, поэтому и потребность в этих самовыдвиженцах все меньше и меньше»,— полагает господин Солонников.

Кроме того, отмечает политолог, участие в выборах связано с крупными финансовыми тратами и не все политики готовы финансировать работу сборщиков, политтехнологов, дизайнеров и электоральных юристов. При этом особенных бюрократических преград для кандидатов-самовыдвиженцев Солонников не видит. С годами участие в выборах стало сложнее и для одиночек, и для политических партий.

«Была поставлена задача как-то структурировать политическое пространство, сделать системные постоянные партии, чтобы в выборах участвовали из поколения в поколение, из одного цикла в другой. Пусть это будет систематизировано, организовано, такой цивилизованный, устоявшийся политический ландшафт. Для этого были сделаны юридические, организационные, финансовые препятствия. Поэтому это отражается не только на самовыдвиженцах, но, на мой взгляд, на всей политической структуре»,— заключил господин Солонников.

Константин Леньков