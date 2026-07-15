Главные новости за 15 июля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

События среды: выбор «Ъ-Черноземье»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Тюменская девелоперская корпорация «Энко» в виде структуры ООО «Энко.Крона парк» начинает строительство в Воронеже жилкомплекса «Крона дом» за 3,6 млрд руб. Объект комфорт-класса из 18–19 этажей на Московском проспекте, 142в (по соседству с проектами группы «ВДК») будет введен в эксплуатацию в четвертом квартале 2028 года. Там же запланирован наземный паркинг на 246 машин за 175 млн руб.

Избирательная комиссия Белгородской области опубликовала сведения о кандидатах в губернаторы. Согласно данным избиркома, у врио главы Александра Шуваева была судимость по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий с применением насилия). Наказание ограничилось штрафом в 15 тыс. руб., судимость погашена 13 апреля 2006 года.

Стоимость квадратного метра комнат в Курске выросла за полгода на 14,1% — до 106,2 тыс. руб., что стало самым высоким показателем в Черноземье. По данным портала «Мир квартир», предложение такого жилья растет по всей стране, а спрос подогревается удорожанием полноценных квартир.

Структуры французского производителя сахара Sucden с заводами в Липецкой области получили частичный контроль над столичным обжарщиком кофе «Милфудс» (бренды Poetti и Milagro). Формально сделка оформлена как стратегическое партнерство, однако условия позволяют Sucden влиять на управление кофейной компанией.

Заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД по Орловской области Иван Бусунчан был задержан накануне по подозрению в обещании посредничества при передаче взятки (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ)..

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов заявил в ходе отчета перед облдумой, что национализация регионального оператора ТСК завершится к 2029 году. На исправление ошибок компании и переход контроля над 100% акций потребуется еще три года. «Мы будем нести полную ответственность перед населением и не будем зависеть от характера или капризов того или иного физлица»,— высказался господин Первышов.

Анна Швечикова