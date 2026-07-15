Главные новости за 15 июля. Новороссийск

Администрация Новороссийска установила норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на III квартал 2026 года. Соответствующее постановление подписал и.о. главы города Эльвтра Кальченко. Согласно документу, стоимость «квадрата» составит 148 935 руб.

Температура воды в Черном море у берегов Новороссийска 15 июля сохранилась на уровне +24 °С. Несмотря на небольшое понижение температуры в акватории Краснодарского края, море остается комфортным для купания.

Компания «Гранд Сервис Экспресс» в этом сезоне назначила поезд № 433/434 по маршруту Москва — Новороссийск, который начал курсировать с 10 июля в ежедневном режиме.

В Новороссийске по состоянию на 15 июля топливо отпускают на 22 автозаправочных станциях. При этом на всех работающих АЗС действуют ограничения, введенные собственниками: бензин и дизельное топливо продаются только для заправки баков автомобилей, объем отпуска ограничен от 20 до 60 литров на одну машину.

С начала 2026 года Анапа приняла более 830 тыс. туристов. На курорте функционируют около 1,6 тыс. объектов размещения, единовременно здесь находятся 126 тыс. отдыхающих.