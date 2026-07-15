Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 16 июля

Австралийский доллар 54,4762
Английский фунт 104,5011
Белорусский рубль 27,0083
Гонконгский доллар* 99,4347
Дирхам ОАЭ 21,2272
Доллар США 77,9568
Евро 88,9097
Индийская рупия** 81,0177
Казахстанский тенге** 16,6262
Канадский доллар 55,4182
Китайский юань 11,5136
СДР 105,7936
Сингапурский доллар 60,4223
Турецкая лира* 16,5980
Украинская гривна* 17,4213
Шведская крона* 80,5633
Швейцарский франк 96,2192
Японская иена** 48,0799

*За 10. **За 100.