Черноземье 15.07.2026, 18:00 Официальные курсы валют ЦБ на 16 июля Австралийский доллар 54,4762 Английский фунт 104,5011 Белорусский рубль 27,0083 Гонконгский доллар* 99,4347 Дирхам ОАЭ 21,2272 Доллар США 77,9568 Евро 88,9097 Индийская рупия** 81,0177 Казахстанский тенге** 16,6262 Канадский доллар 55,4182 Китайский юань 11,5136 СДР 105,7936 Сингапурский доллар 60,4223 Турецкая лира* 16,5980 Украинская гривна* 17,4213 Шведская крона* 80,5633 Швейцарский франк 96,2192 Японская иена** 48,0799 *За 10. **За 100.