В Ярославле построят район современных усадеб

В Ярославле в рамках комплексного развития территории в Заволжском районе застройщик планирует построить малоэтажные городские усадьбы. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили во внешней пресс-службе девелопера «Практика».

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Проект предполагает застройку 13 гектаров вдоль реки Шевелюхи закрытыми малоэтажными жилыми комплексами, общественными пространствами и прогулочными зонами, в частности появится приусадебный парк. В районе создадут детские и спортивные площадки, предусмотрят помещения для коммерческих объектов и откроют пространства для отдыха. Также застройщик построит детский сад на 160 мест.

Как пояснили в пресс-службе, архитектурные решения жилого района будут опираться на особенности исторического Ярославля, но не копировать его напрямую. Компания настроена на «современное переосмысление городской среды».

«Мы вдохновляемся историческим обликом Ярославля и наследием Вахрамеева (городской глава, меценат — прим.), разделяя наши кварталы на городские эпохи, прочитанные в современном обличии»,— рассказали в компании.

Жилой район должны построить за восемь лет. Сейчас девелопер готовится к разработке проекта планировки территории, затем начнется детальная проработка архитектуры, благоустройства и транспортной схемы.

Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории состоялся в конце 2025 года. Согласно данным с портала «ГИС Торги», победителем торгов тогда стало ООО «СЗ Развитие» из Екатеринбурга (один руководитель с компанией «Практика»). Компания предложила за право заключения договора 84 млн руб.

Компания «Практика» работает с 2007 года и реализует проекты жилой и общественной застройки. Портфель компании превышает 1 млн кв. м. Строила жилье в Свердловской области, а сейчас расширяет географию своего присутствия.

Алла Чижова