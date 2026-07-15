1,1 млрд получил липецкий малый бизнес за первое полугодие

В первом полугодии 2026 года предприниматели Липецкой области с поддержкой Фонда малого и среднего предпринимательства (МСП) получили 1,1 млрд руб. Об этом сообщили в его региональном отделении.

Был профинансирован 151 заем на 423 млн руб. Из них 37 стартовых проектов получили 72 млн руб.

Также было выдано 33 поручительства на 283 млн руб. Дополнительно привлечено 680 млн руб банковского финансирования. «Каждый рубль поручительства притягивает более двух рублей инвестиций», — уверены в фонде поддержки МСП Липецкой области.

В июле «Ъ-Черноземье» сообщал, что столичное АО «БМ-банк» инициировало банкротство липецкого «Элекс бизнес» из-за задолженности в 118,6 млн руб. по договору поручительства, который ответчик заключил с аффилированным юрлицом.

Анна Швечикова