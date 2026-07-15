Прибыль из памяти

Власти Саратовской области включат объекты культурного наследия в новый инвестиционный стандарт для муниципалитетов. Местные районы уже подготовили предложения по заброшенным зданиям. Например, водонапорную башню в Пугачеве хотят отдать под ресторан. Владельцы других памятников, в том числе торгового дома Шмидта и дома купца Решетникова, не могут найти инвесторов из-за дорогого ремонта. Чиновники предлагают передавать ОКН в аренду за 1 руб. и пользоваться льготными кредитами. Главы районов получат помощь в поиске бизнесменов, но ответственность за срыв программ пока не определили. Новый стандарт начнет действовать в 2027–2028 годах.

В Саратовской области для муниципалитетов разрабатывают инвестиционный стандарт 2.0., его внедрят в регионе в 2027–2028 годах. В муниципальной модели привлечения бизнеса появился пункт о вовлечении объектов культурного наследия в инвестоборот. Об этом говорили в областной думе на заседании комитета по промышленности и инвестиционной политике.

Министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко сообщил, что по новому инвестиционному стандарту муниципалитетам следует активнее вовлекать в оборот объекты культурного наследия. Они могут стать точками роста для туризма, креативных индустрий, гостиничного и иного бизнеса. По его словам, отдельные районы включились и подготовили инвестпредложения по объектам культурного наследия. Это город Саратов, Энгельс, Энгельсский район.

Глава профильного ведомства сообщил, что на инвесткомитете Пугачевский район внес интересные предложения по вовлечению водонапорной башни, которую пугачевцы готовы отдать под «какое-то гастрономическое место», где могли бы располагаться крутой ресторан, место для встреч, общения креативных людей.

Также в районах необходимо провести инвентаризацию, рассмотреть возможность передачи ОКН по льготной аренде.

Депутат Ольга Лубкова (КПРФ) напомнила, что башня в Пугачеве — очень долгая работа, потому что она оказалась в частной собственности и начала приходить в упадок, по судам ее удалось вернуть в муниципальную собственность.

«Немножко другое там видела, я думала, что это будет филиал краеведческого музея, будут проходить квесты», — отметила депутат и добавила, что в Пугачеве находятся еще 2 проблемных ОКН, находящихся в упадке. Это торговый дом Шмидта, откуда сейчас выселяется соцзащита и 6-я налоговая. И дом купца Решетникова, который, по ее словам, еще чуть-чуть и «уйдет под землю». Что делать с такими памятниками? Едва ли инвесторы захотят приводить их в порядок, потому что это слишком дорого.

Господин Марченко напомнил о имеющихся механизмах — передача объектов за руб., льготные кредиты «Дом.РФ». По его словам, муниципалитетам следует вовлекать объекты, привлекательные для бизнеса. Восстановить все объекты, находящиеся в упадке, не получится.

Депутат Владимир Есипов (КПРФ) поинтересовался, что будет с теми главами районов, которые провалят инвестпрограмму. В качестве наказания предложил создать Доску позора. Господин Марченко заверил, что если такие объекты появятся в Саратове и районах, поможет «наполнить» их.

Татьяна Смирнова