Для спасения Насти Калининой не хватает 753 822 руб.

Физический терапевт реабилитационного центра «Преодоление» Екатерина Сынкова (Москва): «Настя страдает от последствий перелома шейного отдела позвоночника, полученного в результате травмы. Девочка успешно перенесла операцию, несколько курсов восстановительного лечения дали неплохие результаты, теперь реабилитацию нужно продолжать. На предстоящих курсах мы планируем тренировки, направленные на увеличение двигательной активности и развитие навыков самостоятельного перемещения. Проведем нейропсихологическое тестирование и коррекцию выявленных нарушений. Занятия с эрготерапевтами помогут девочке стать самостоятельнее в быту. Надеемся, мы сможем улучшить состояние Насти».

Стоимость реабилитации 1 284 822 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 500 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ярославия» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 753 822 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Настю Калинину, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Насти — Елены Вячеславовны Калининой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).