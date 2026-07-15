В Татарстане доля отказов по заявкам на POS-кредиты выросла до 85,5%

В июне доля отказов по заявкам на POS-кредиты в Татарстане увеличилась до 85,5% против 83,4% месяцем ранее. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Рост составил 2,1 процентного пункта. По динамике этого показателя республика заняла второе место среди 30 регионов — лидеров по количеству заявок на POS-кредиты. Более заметный рост зафиксирован только в Приморском крае, где доля отказов увеличилась на 2,9 процентного пункта.

В целом по России доля отказов по заявкам на POS-кредиты в июне выросла до 86,1% против 84,9% в мае. При этом по сравнению с июнем прошлого года показатель снизился на 1,1 процентного пункта.

Анна Кайдалова