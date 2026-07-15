В Ярославской области подорожали овощи

В июне 2026 года в Ярославской области сводный индекс потребительских цен составил по отношению к предыдущему месяцу 100,8%. Об этом сообщает Ярославльстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Среди продовольственных товаров сильнее всего подорожали овощи: картофель — на 64%, капуста — на 42,9%, репчатый лук — на 36,3%, свекла — на 28,2%, морковь — на 15,9%. Отмечается, что изменение цен вызвано замещением на рынке овощей старого урожая продукцией этого года. Также зафиксирован рост цен на курицу, субпродукты, полуфабрикаты и мясные консервы — в среднем на 2 – 5%. Остальные социально значимые продукты подешевели: так, цены на яйца снизились на 8,2%.

В группе непродовольственных товаров выросли цены на парфюмерию и косметику, табачные изделия и моторное топливо: бензин в среднем подорожал на 0,3%, дизель — на 1,6%. При этом зафиксировано понижение цен на одежду, обувь и бытовую технику в связи с массовым предоставлением скидок.

Среди услуг подорожал зарубежный туризм (на 7,2%), экскурсии (на 4,3%), ремонт и техобслуживание автомобилей (на 5,4%), ремонт одежды (на 4,3%).

Алла Чижова