Сотрудники полиции установили личности троих подростков, которые перевернули торговые павильоны в Бугульме. Их проверяют на причастность к повреждению имущества, сообщила пресс-служба МВД по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полиция установила подростков, перевернувших торговые павильоны в Бугульме

Фото: пресс-служба МВД по Татарстану Полиция установила подростков, перевернувших торговые павильоны в Бугульме

Фото: пресс-служба МВД по Татарстану

В парковой зоне города также были повреждены новые урны и другие элементы благоустройства.

В действиях подростков усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 214 УК РФ (вандализм).

В отношении родителей подростков составили административные материалы по ст. 5.35 КоАП РФ о ненадлежащем исполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Документы направили в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Анна Кайдалова