Полиция установила подростков, перевернувших торговые павильоны в Бугульме
Сотрудники полиции установили личности троих подростков, которые перевернули торговые павильоны в Бугульме. Их проверяют на причастность к повреждению имущества, сообщила пресс-служба МВД по Татарстану.
Полиция установила подростков, перевернувших торговые павильоны в Бугульме
Фото: пресс-служба МВД по Татарстану
В парковой зоне города также были повреждены новые урны и другие элементы благоустройства.
В действиях подростков усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 214 УК РФ (вандализм).
В отношении родителей подростков составили административные материалы по ст. 5.35 КоАП РФ о ненадлежащем исполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Документы направили в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.