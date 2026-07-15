В Астрахани огонь охватил дом, хозпостройки и сухую растительность на 300 кв. м
В Астрахани спасатели ликвидируют пожар на улице Софьи Перовской. Загорелся деревянный жилой дом, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Возгорание в жилом доме и хозпостройках локализовано в Астрахани
Фото: МЧС Астраханской области
Возгорание произошло в Кировском районе по улице С. Перовской, 30. Площадь пожара — 300 кв. м. Огонь охватил жилой дом, хозяйственные постройки и сухую растительность.
В ликвидации возгорания задействованы 8 единиц техники и 22 человека личного состава МЧС России. Информации о пострадавших нет. В 16:31 пожар был локализован.