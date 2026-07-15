В Дагестане после паводка перекрыли канал ГЭС для спасательных работ

В Гергебильском районе Дагестана продолжаются работы по ликвидации последствий паводка, вызванного сильными дождями. Наиболее сложная обстановка сохраняется в селе Кикуни, где действует режим повышенной готовности из-за угрозы подтопления, сообщили в правительстве республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства РД Фото: пресс-служба правительства РД

Ход восстановительных работ во время рабочей поездки оценил временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Дагестана Ризван Газимагомедов. По данным властей, круглосуточно ведутся расчистка русла рек, укрепление берегов и восстановление поврежденной инфраструктуры. В работах задействованы экскаваторы, грузовая и другая специализированная техника.

Одной из основных мер стало полное перекрытие водного потока в отводящем канале Гергебильской ГЭС. Это позволило снизить уровень воды и обеспечить безопасный доступ специалистов к месту проведения аварийно-восстановительных работ.

Кроме того, из зоны возможного подтопления эвакуировали 80 голов крупного и мелкого рогатого скота.

В ходе осмотра было отмечено, что несколько участков автомобильных дорог требуют срочного восстановления. Власти также рассматривают дополнительные инженерные решения, которые позволят снизить риск подобных чрезвычайных ситуаций в будущем.

По словам Ризвана Газимагомедова, временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин и председатель правительства республики Магомед Рамазанов держат ситуацию на постоянном контроле и окажут муниципалитету необходимую поддержку для восстановления поврежденной инфраструктуры и обеспечения безопасности жителей.

Валерий Климов