Экспорт ставропольского мороженого вырос в 10 раз в первом полугодии

Предприятия Ставропольского края в январе—июне 2026 года экспортировали 98 т мороженого на сумму $730,8 тыс. Это в 10 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его данным, предприятия края выпускают около 200 наименований мороженого, а их производственные мощности позволяют ежегодно производить до 10 тыс. т продукции.

Рост показали и другие категории молочной продукции. Экспорт молока и сливок за первое полугодие увеличился в три раза — до 37,3 т на сумму $138,8 тыс. Поставки сыра и творога составили 6 т на $32,8 тыс., что в 4,8 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Экспорт сливочного масла вырос на 81,7%. За шесть месяцев предприятия региона поставили за рубеж 3 т продукции на сумму $28,7 тыс.

Ранее министр экономического развития Ставропольского края сообщал, что общий экспорт молочной продукции региона по итогам первого полугодия увеличился в 6,5 раза и превысил 128 т на сумму $759,2 тыс. Основными направлениями поставок остаются Китай, Казахстан, Узбекистан и Южная Осетия.

Валерий Климов