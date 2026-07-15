Уфимец обвиняется в неправомерном обороте средств платежей

Мировой судья по Калининскому району Уфы рассмотрит уголовное дело 45-летнего уфимца, обвиняемого в неправомерном обороте средств платежей (ч. 3 ст. 187 УК РФ) и краже (ст. 158 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в ноябре 2025 года фигурант дела получил предложение за 5 тыс. руб. оформить на свое имя банковский счет, привязанный к его номеру телефона.

Обвиняемый через мобильное приложение оформил и передал третьему лицу банковскую карту, которая в последующем использовалась для хищения денег жителя Санкт-Петербурга.

Также в марте этого года фигурант дела похитил из магазина товары на общую сумму более 3 тыс. руб.

Майя Иванова