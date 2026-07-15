В Чувашии 50-летнему жителю Новочебоксарска назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1,5 года за попытку изнасилования подростка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жителя Новочебоксарска приговорили к десяти годам за насилие над подростком

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Жителя Новочебоксарска приговорили к десяти годам за насилие над подростком

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Установлено, что 30 мая в секции общежития злоумышленник напал на ранее знакомую несовершеннолетнюю девушку. Он совершил в отношении нее преступления сексуального характера, применяя физическую силу.

Отмечается, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование несовершеннолетней), п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней).

Анна Кайдалова