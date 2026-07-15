Непогода накроет Ярославскую область в ближайшие часы

В Ярославской области в ближайшие один – три часа ожидается гроза с ливнем и сильным ветром. Об этом предупредил региональный канал «РСЧС» в мессенджере «Макс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Непогода сохранится до конца суток 15 июля. Кроме того, прогнозируется, что начавшийся вечером 15 июля дождь будет идти до вечера 16 июля.

«Находясь на улице, держитесь подальше от линий электропередач, деревьев и рекламных конструкций»,— рекомендуют специалисты.

Алла Чижова