В СКФО почти треть никотинсодержащей продукции не соответствует критериям легальности

Почти треть никотинсодержащей продукции, представленной в розничной продаже Северо-Кавказского федерального округа, не соответствует критериям легальности. Об этом говорится в исследовании Национального научного центра компетенций (ННЦК) о состоянии рынка никотинсодержащей продукции по итогам IV квартала 2025 года, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным исследования, 28,3% никотинсодержащей продукции в СКФО реализуется без обязательной маркировки Data Matrix. В среднем по России этот показатель составил 27,3%. Наибольшая доля такой продукции зафиксирована в Южном федеральном округе (40,7%), наименьшая — в Дальневосточном (16%).

Еще одним критерием оценки легальности продукции исследователи определили наличие в продаже жидкостей для электронных систем доставки никотина с указанной датой производства 2016 год. Как отмечается в исследовании, с 1 января 2017 года электронные системы доставки никотина и жидкости к ним были признаны подакцизными товарами, поэтому наличие в продаже продукции с такой датой производства выделено в отдельный критерий оценки легальности. В Северо-Кавказском федеральном округе доля подобных жидкостей составила 28,5%, тогда как в среднем по России — 37,1%.

Исследование проводилось методом аудита розничной торговли с использованием «тайного покупателя». Всего специалисты обследовали 3072 торговые точки в 45 регионах России, при этом в каждом федеральном округе было проверено по 384 объекта розничной торговли.

По методологии ННЦК соблюдение требований к обязательной маркировке и наличие в продаже продукции с датой производства 2016 года относятся к числу критериев, по которым оценивалась легальность оборота никотинсодержащей продукции в России.

Валерий Климов