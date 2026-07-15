Более 70% никотинсодержащей продукции в СКФО продается ниже минимальной цены

Свыше 70% никотинсодержащей продукции, представленной в розничной продаже в Северо-Кавказском федеральном округе, реализуется по ценам ниже установленной государством минимальной. Об этом говорится в исследовании Национального научного центра компетенций (ННЦК) о состоянии рынка никотинсодержащей продукции по итогам IV квартала 2025 года, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

В среднем по стране доля продукции, продаваемой ниже минимальной цены, составила 67,1%. Ниже показатели зафиксированы в Северо-Западном федеральном округе (70,7%), Сибирском (68%), Приволжском (67,1%), Центральном (65,3%), Дальневосточном (55,4%) и Уральском (55,2%).

Авторы исследования оценивали легальность никотинсодержащей продукции по нескольким критериям, одним из которых стало соблюдение минимальных цен. Аудит проводился методом «тайного покупателя» в 3072 торговых точках 45 регионов России. В каждом федеральном округе специалисты обследовали по 384 объекта розничной торговли.

Как следует из исследования, наиболее часто ниже установленной минимальной цены в России продавались жидкости для электронных систем доставки никотина — нарушения были выявлены в 81% случаев. Для одноразовых электронных систем доставки никотина этот показатель составил 33,4%. В целом минимальные цены нарушались более чем в двух третях обследованной продукции.

Минимальные цены на никотинсодержащую продукцию введены государством в качестве одного из механизмов регулирования рынка. Их значения определены информационным сообщением Минсельхоза России от 20 ноября 2024 года, а исследование проводилось уже после вступления этих требований в силу.

Валерий Климов