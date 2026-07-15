На новую подсветку ДК химиков в Дзержинске выделили 19 млн рублей
Муниципальный «Дворец культуры химиков» в Дзержинске Нижегородской области проводит конкурс на замену архитектурно-художественной подсветки здания. Начальная стоимость контракта составляет 19,4 млн руб., указано на сайте госзакупок.
Фото: из документации закупки
Итоги закупки подведут 10 августа. Провести работы требуется в течение 40 дней.
Здание ДК химиков 1959 года постройки является объектом культурного наследия регионального значения. На ротонде установлен самый большой в Нижегородской области флаг России.