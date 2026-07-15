В Ростове-на-Дону из-за непогоды ввели режим повышенной готовности

Из-за надвигающейся непогоды в Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности для городских экстренных и коммунальных служб. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Режим продлится до 12:00 17 июля.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», по данным Ростгидромета, до конца суток 15 июля, ночью и утром 16 июля местами в Ростовской области пройдут дожди, ливни с грозами, градом и ветром скоростью 20-23 м/с.

При этом в в Ростове-на-Дону, в отдельных северо-западных (Каменский), северо-восточных (Советский, Боковский), южных (Кагальницкий, Зерноградский, Егорлыкский) районах и Приазовье (Аксайский, Мясниковский районы) в этот же период ожидается чрезвычайная пожароопасность. Жителей этих муниципалитетов просят воздержаться от разведения костров, не выжигать сухую траву и камыш и не бросать в лесу горящие спички и окурки.

Мария Хоперская