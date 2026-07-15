С начала года в Анапе отдохнули более 830 тысяч человек

С начала 2026 года Анапа приняла более 830 тыс. туристов. На курорте функционируют около 1,6 тыс. объектов размещения, единовременно здесь находятся 126 тыс. отдыхающих, сообщила в своем Telegram-канале глава города Светлана Маслова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

По данным главы муниципального образования, средняя заполняемость средств размещения на территории Анапы на данный момент составляет 65%. Санатории заполнены на 80%, детские здравницы — на 50%.

В городе-курорте работают 17 туристско-экскурсионных организаций, более 100 экскурсионных бюро, 40 объектов турпоказа, из которых 15 представляют агротуризм. Доступны 108 экскурсионных и туристских маршрутов.

На песчаных пляжах завершаются работы по формированию незагрязненного слоя песка. На финальной стадии специалистами проводится отсыпка последнего участка в селе Витязево. Из опасной зоны выведены 84 пляжные территории, работа продолжается.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что температура воды в Черном море у берегов Новороссийска 15 июля сохранилась на уровне +24 градусов. Несмотря на небольшое понижение температуры в акватории Краснодарского края, море остается комфортным для купания.

Алина Зорина